В Украине растет число смертей от COVID-19 среди молодых

22 сентября 2020, 12:00

В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, в отличие от Италии, где COVID-19 был опасным в первую очередь для пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила ведущая инфекционистка Украины Ольга Голубовская.

По словам докторши, у разных народов разная чувствительность к COVID-19.

«По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже всего-люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый», - прогнозирует она.

Голубовская также привела тревожные данные о смертности от коронавируса в Украине:

«У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество (смертей - ред.) молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многим уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность».