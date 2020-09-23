В Минске идет инаугурация Лукашенко

23 сентября 2020, 12:55

В Минске проводят церемонию инаугурации Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Об этом сообщает БелТА.

На церемонию инаугурации белорусского диктатора приглашены несколько сотен человек. В их числе, в основном, высшие должностные лица республики.

Лукашенко зачитал текст присяги: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.

Как сообщалось ранее, Антиправительственные протесты вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Протестующие белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых, честных и прозрачных выборов. Украина и Евросоюз их поддерживают. Белорусский диктатор отверг любые уступки и попытки диалога с протестующими, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.

В пресс-службе Президента Украины заявляли, что Украина хочет видеть Беларусь независимой страной, в которой уважают права человека, но не будет вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.