23 сентября 2020, 13:19 В Украине к ослаблению карантина остаются готовыми лишь два региона В Украине по состоянию на 23 сентября не готовы ослабить карантин практически все регионы. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Не могут ослабить карантин следующие регионы: Киев; Винницкая область; Волынская область; Днепропетровская область; Донецкая область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Полтавская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве данный критерий составляет 152,2, в Тернопольской области - 409,8, в Черновицкой - 207,5. Твитнуть Загрузка... Загрузка...