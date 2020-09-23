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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
23 сентября 2020, 14:02

Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной

Сегодня, 23 сентября, пара В-52H Stratofortress в очередной раз вошла в воздушное пространство Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВС Украины.

В Минобороны подчеркнули, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности

Напомним, 14 сентября в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины три стратегических бомбардировщика Воздушных сил США В-52Н пролетели в воздушном пространстве Украины.

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