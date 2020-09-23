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Общественное мнение
Криминал
23 сентября 2020, 14:36

В Одессе убили сотрудницу аптеки

В Одессе была убита сотрудница местной аптеки, сообщает пресс-служба полиции Обской области.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в аптеке на улице Академика Королева.

По предварительным данным потерпевшая - сотрудница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.

Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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