23 сентября 2020, 14:36 В Одессе убили сотрудницу аптеки В Одессе была убита сотрудница местной аптеки, сообщает пресс-служба полиции Обской области. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в аптеке на улице Академика Королева. По предварительным данным потерпевшая - сотрудница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП. Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Твитнуть Загрузка... Загрузка...