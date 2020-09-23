В армии за сутки - 31 больной коронавирусом

23 сентября 2020, 15:02

В Вооруженных силах за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечается, госпитализированы 10 пациентов. В частности, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и изоляторе воинской части Житомирской области находятся по 2 военнослужащих, в Военно-медицинских клинических центрах Южного, Западного и Восточного регионов и Житомирском военном госпитале - по военнослужащему, в ГУ "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Ивано-Франковской области" и Станишовская ЦРБ - по работнику ВСУ.

Остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы: в Киевской области - 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовской - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесской - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Ивано-Франковской, Ривненской, Черниговской, Волынской областях - по военнослужащему, в Хмельницкой области - 1 работник ВСУ. По информации пресс-службы, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.