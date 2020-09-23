В Луганской области за сутки подтвердили 47 новых случаев COVID-19

47 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за минувшие сутки по Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
География новых случаев: Северодонецк 8 случаев, Лисичанск 7, Рубежное 3, Беловодский район 10, Белокуракинский район 2, Станично-Луганский район 2, Марковский район 2, Старобельский район 8, Новоайдарский район 4, Кременской район – 1 случай.
Таким образом всего на контролируемой территории Луганской области зарегистрированы 817 случаев коронавирусной болезни, среди них 40 детей. Активных больных - 375 человек. Лечатся в стационарах - 93, амбулаторно - 282.