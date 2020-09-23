На Донбассе вчера наблюдалась тишина

За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы.
С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.