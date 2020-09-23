23 сентября 2020, 09:43 На Донбассе вчера наблюдалась тишина За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы. С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Твитнуть Загрузка... Загрузка...