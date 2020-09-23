На Луганщине будут судить диверсанта из Лисичанска за подрыв моста

23 сентября 2020, 17:37

На Луганщине будут судить одного из участников организованной преступной группы, который обвиняется в совершении диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в начале оккупации житель города Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ – так называемой "армии Юго-Востока"- создал и возглавил преступную группу. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки имели целью осуществление минирования и подрыва важных объектов инфраструктуры.

В середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку и взорвали автомобильный мост между населенными пунктами Золотаревка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) и Верхнекаменское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), который проходил через железнодорожные пути. Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Во время досудебного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что подозреваемый в настоящее время является невменяемым, в связи с чем к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в медучреждение по оказанию психиатрической помощи.

«После выхода из указанного болезненного состояния мужчина будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов. Вместе с тем следует отметить, что на момент совершения преступлений психическими заболеваниями лицо не страдало», – подчеркнули в прокуратуре.

Его обвиняют в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Организатор преступной группировки и еще двое участников объявлены в розыск.