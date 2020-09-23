В Станично-Луганской районной больнице появилось новое оборудование

23 сентября 2020, 18:00

Комплект оборудования для проведения исследований методом ИФА закуплен для клинико-диагностической лаборатории Станично-Луганской центральной районной больницы, передает пресс-служба местной райгосадминистрации.

Так, для эффективной работы клинико-диагностической лаборатории Станично-Луганской ЦРБ за средства районного бюджета в сумме 250 тысяч гривен приобретен комплект оборудования для проведения исследований методом ИФА (комплект для микропланшетов MW-12A, ридер для микропланшетов MR-96A, термошейкер PST 60HL), которое предназначено для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом в соответствии с законом Ламберта-Бера.

Перечень возможных анализов: инфекции, щитовидная железа, репродуктивная функция, эндокринология, опухолевые маркеры, аллергия, беременность, аутоиммунные и системные заболевания. Также с 18 сентября начато обследование работников Станично-Луганской и Петропавловской ЦРБ на COVID-19.