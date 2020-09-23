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Общественное мнение
Криминал / Региональные
23 сентября 2020, 15:07

В Старобельском районе нашли схрон артснарядов

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе схрон с артиллерийскими снарядами, передает пресс-центр ведомства.

Тайник был обустроен на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. По оперативной информации, снаряды незаконно вывезены с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом тротила 136 килограммов. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Изъятые снаряды обезврежены.

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