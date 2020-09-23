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Общественное мнение
Происшествия
23 сентября 2020, 15:56

На Донбассе подорвались на мине двое военных

На Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных. Бойцы получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Военным предоставили домедицинскую помощь, а после их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военных оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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