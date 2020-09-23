На Донбассе подорвались на мине двое военных

На Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных. Бойцы получили осколочные ранения.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
Военным предоставили домедицинскую помощь, а после их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военных оценивается как средней степени тяжести.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства инцидента выясняются.