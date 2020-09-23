Штепа зарегистрировалась кандидатом в мэры Славянска

23 сентября 2020, 10:04

Экс-мэр Славянска Неля Штепа официально зарегистрировалась кандидатом в мэры города. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

«Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от "Партии мира и развития"! Нас с Вами ждёт победа»,- написала Штепа.

Напомним, Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины Штепы.

Сама Штепа полностью отрицает свою вину, свои действия она объясняет желанием защитить город и распоряжением тогдашнего главы Донецкой ОГА Сергея Таруты делать все, как говорят боевики, чтобы не допустить кровопролития.

В захвате города Штепа обвиняет местных работников СБУ и МВД, которые не только не мешали боевикам, а действовали вместе с ними.

Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины по решению Европейского суда по правам человека