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Общественное мнение
Экономика
23 сентября 2020, 11:05

На оздоровление детей из бюджета направили 80 млн грн

На оздоровление детей из государственного бюджета на 2020 год направили 80 млн гривен. Соответствующий закон в среду, 23 сентября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ во вторник был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон предусматривает оздоровление льготных категорий детей в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Закупку соответствующих услуг будут проводить в соответствии с законом "О публичных закупках.

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