В Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами

23 сентября 2020, 11:43

В Украине начинает работу Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что вчера первый заместитель министра Эмине Джапарова приняла главу Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за местными выборами Ингибйорг Гисладоттир.

Джапарова подчеркнула, что Украина последовательно поддерживает беспристрастную, автономную и деполитизированную деятельность БДИПЧ по мониторингу выборов в государствах-участниках ОБСЕ. Она также отметила, что МИД Украины готово оказывать всестороннее содействие международным наблюдателям в выполнении ими своего мандата.

Первый заместитель министра проинформировала собеседницу, что впервые местные выборы состоятся в новых условиях в рамках проведения реформы децентрализации, в связи с чем в стране наблюдается беспрецедентно высокий уровень внимания к выборам. Она также привлекла внимание к тому, что выборы будут проводиться в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации части территории Украины со стороны Российской Федерации.

Глава наблюдательной миссии положительно оценила приглашение Украиной международных наблюдателей на местные выборы, а также проинформировала об основных этапах работы Миссии в предвыборный и постэлекторального периода.

Стороны подчеркнули важность международного наблюдения за выборами как ключевой элемент развития демократических процессов и дальнейшего совершенствования избирательных систем в государствах.