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Общественное мнение
Власть
23 сентября 2020, 11:59

В Госпродпотребслужбе считают, что Киев останется в «оранжевой» зоне до марта

Киев останется в «оранжевой» карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

«Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период», - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

«На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в «оранжевой» зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам», - отметил чиновник.

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