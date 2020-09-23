В Украине планируют усилить защиту детей от сексуального насилия

23 сентября 2020, 12:01

В Украине могут усилить защиту детей от сексуального насилия.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассчитывает, что в ближайшие две пленарные недели Верховная рада рассмотрит соответствующий законопроект №3055.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Председатель комитета Денис Монастырский подчеркнул, что Интерпол недавно обнародовал информацию о том, что именно из-за пандемии коронавируса наблюдается рост числа сексуальных преступлений в отношении детей.

"Это новый вызов для всех нас. Для этого мы разработали новый законопроект... №3055. Мы ожидаем, что он будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении в течение двух следующих пленарных недель. Мы надеемся, что у нас будет возможность принять этот законопроект в первом чтении", - отметил парламентарий.