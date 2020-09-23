Украина не признает легитимности Лукашенко

24 сентября 2020, 09:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента. Об этом он написал в Twitter.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», - отметил министр.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.