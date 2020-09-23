В Луганске отменены массовые мероприятия из-за коронавируса

24 сентября 2020, 17:00

В «ЛНР» усиливают меры карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, в Луганске отменено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.

Об этом сообщает пресс-служба «администрации» Луганска.

«Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рекомендовала отменить в Луганске массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек и культурно-массовые мероприятия в учреждениях образования», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что на территории Луганска проводятся противоэпидемические мероприятия, в частности, санитарная обработка городского общественного транспорта и павильонов ожидания, дезинфекция лавочек в парках и скверах.