Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело «Роттердам+»

24 сентября 2020, 17:36

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры Пономаренко о закрытии производства по «Роттердам+».

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«Судью почему-то не убедило то, что Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а написали о "невозможности сделать вывод"», — отмечается в сообщении.

В ЦПК добавили, что ожидали такого решения и «категорически с ним не согласны». Решение судьи Широкой может быть обжаловано в Апелляционной палате Антикорсуда.

«Также мы подали жалобу от Центра противодействия коррупции как одного из заявителей по делу, которое будет рассматривать судья Олейник», — добавили в ЦПК.

В конце августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокураткра закрыла дело «Роттердам+» в части, которая касается подозреваемых. При этом в САП отметили, что досудебное расследование продолжается.