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Общественное мнение
Общество
24 сентября 2020, 15:31

На западной границе Украины образовались очереди грузовиков

В четверг, 24 сентября, на западной границе Украины образовались большие очереди из грузовиков. Сотни транспортных средств стоят в очередях на границе с Венгрией и Словакией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" в Закарпатской области на выезд из Украины ожидают более 200 грузовиков. Еще около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей ожидают на пропуск в пункте "Лужанка".

"На ситуацию влияет решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для украинцев, который разрешается только через пункты пропуска "Лужанка" и "Тиса", - пояснили в ГПСУ.

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