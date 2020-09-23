На Луганщине зафиксировано 26 новых случаев коронавирусной болезни

26 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за прошедшие сутки в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Лабораторно подтверждено выздоровление восьми человек, два человека умерли (Северодонецк и Беловодский район). Возраст умерших - 49 и 50 лет, причина смерти - пневмония, вызванная коронавируса SARS-CoV-2.
География новых случаев: Северодонецк 16 случаев, Лисичанск - 2, Рубежное - 2, Станично-Луганский район - 3, Марковский и Сватовский районы – по одному случаю.
Таким образом, всего на контролируемой украинскими властями территории Луганской области зарегистрированы 843 случая коронавирусной болезни, среди них 41 ребенок.
Активных больных - 392 человека, лечатся в стационарах - 96, амбулаторно - 296.