На Луганщині громади отримали в розпорядження понад 28 млн грн податку на нерухомість

24 сентября 2020, 11:41

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень- cерпень 2020 року місцеві бюджети Луганщини отримали 28 млн 181,6 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У відомстві зазначили, що юридичні особи перерахували 17 млн 281,6 тис. грн, фізичні особи – 10,9 млн гривень.

Водночас у відомстві звертають увагу на те, що у 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам-платникам податку податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2019 податковий (звітний) рік.

Це податкове зобов’язання фізичні особи сплачують протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Тому, вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533 з урахуванням змін, внесених Законом № 540, будуть враховані при нарахуванні контролюючими органами податку фізичним особам – платникам податку за об’єкти нежитлової нерухомості у 2021 році за 2020 податковий (звітний) рік.