В Минздраве хотят повысить тариф на неонатальную помощь новорожденным

24 сентября 2020, 12:06

Национальная служба здоровья при Министерстве здравоохранения предлагает увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным. Почти 16 тысяч младенцев получили неонатальную помощь в апреле-августе.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что ведомство законтрактовало 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным.

"НСЗУ предлагает оставить неонатальную помощь приоритетным направлением и увеличить тариф на ее предоставление. Также предлагается ввести повышающий коэффициент за интегрированность услуг для учреждений, в которых могут одновременно оказывать медицинскую помощь при родах и медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях", - указано в сообщении.

Медучреждения, которые будут оказывать помощь и при родах, и неонатальной помощи новорожденным, получат больше.

Нацслужба здоровья предлагает ввести повышающий коэффициент за наличие в заведении выездной неонатальной анестезиологической бригады, которая обеспечивает транспортировку глубоко недоношенных детей. Медучреждение будет получать больше, если в нем есть такая бригада.

В Минздраве напоминают, что этот вид медицинской услуги оплачивается по повышенному тарифу. В частности, за предоставление такой помощи новорожденным, родившимся с весом до 1500 г, установлен самый высокий тариф Программы медицинских гарантий этого года.

"Помощь младенцам в сложных неонатальных случаях является бесплатной для семей, в которых родились такие детки. При необходимости такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую Национальная служба здоровья оплачивает отдельным пакетом", - указано в сообщении.