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Общественное мнение
Политика
24 сентября 2020, 14:31

В Казахстане отменили смертную казнь

В штаб-квартире ООН Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает Укринформ.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Отмечается, что в декабре 2019 года президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено Указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.

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