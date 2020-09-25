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Общественное мнение
Власть
25 сентября 2020, 13:39

В Украине хотят увеличить штрафы за нарушение пожарных норм: закон внесли в Раду

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Проект закона был зарегистрирован 24 сентября под №4150.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Законопроект зарегистрирован без сопроводительных документов.

В проекте закона предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

Отметим, на заседании Кабмина в среду правительство одобрило данный проект закона. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

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