Шмыгаль: Накопительную пенсионную систему начнут вводить со следующего года

25 сентября 2020, 14:00

Власти намерены со следующего года начать вводить накопительную пенсионную систему. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время посещения НУ «Львовская политехника», сообщает Укринформ.

«Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии наверное с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе на пенсию и будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, и дальше иметь уже свои средства такими, какими вы их себе накопите», - сказал Шмыгаль.

По его словам, пока молодежь об этом не задумывается, так как считает, что старость еще далеко, но время течет быстро, поэтому об этом сейчас думает власть.

Премьер отметил, что ведет свой список преступлений против государства и отсутствие накопительной пенсионной системы относит именно к таким преступлениям.