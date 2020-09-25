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Общественное мнение
Общество
25 сентября 2020, 18:00

Польша второй день подряд бьет рекорды суточного инфицирования COVID-19

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 1587 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является новым суточным рекордом с начала пандемии.

Как передает Укринформ, об этом информирует в Твиттере Минздрав Польши.

"У нас 1587 новых и подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных выявлено в Мазовецком воеводстве (центр - Варшава) - 295, и Малопольском (Краков) - 241.

За минувшие сутки умерли 23 человека, инфицированные COVID-19.

Поэтому общее количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 84,3 тысяч, а умерших - до более 2,3 тысяч.

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