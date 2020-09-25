25 сентября 2020, 18:00 Польша второй день подряд бьет рекорды суточного инфицирования COVID-19 В Польше за минувшие сутки зафиксировано 1587 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является новым суточным рекордом с начала пандемии. Как передает Укринформ, об этом информирует в Твиттере Минздрав Польши. "У нас 1587 новых и подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении. Больше всего инфицированных выявлено в Мазовецком воеводстве (центр - Варшава) - 295, и Малопольском (Краков) - 241. За минувшие сутки умерли 23 человека, инфицированные COVID-19. Поэтому общее количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 84,3 тысяч, а умерших - до более 2,3 тысяч. Твитнуть Загрузка... Загрузка...