Зеленский назвал особенность выборов 25 октября для регионов

25 сентября 2020, 17:38

Президент Владимир Зеленский считает предстоящие местные выборы 25 октября едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.

Об этом он заявил во время выступления на презентации Стратегии развития области, сообщает Укринформ.

"Я хочу, чтобы все граждане Украины поняли: местные выборы 25 октября, наверное, впервые в истории Украины будут столь определяющими для будущего каждого региона", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что на предстоящих местных выборах украинцы будут избирать власть, которая благодаря децентрализации получит гораздо больше средств и полномочий.

"Поэтому, пожалуйста, не пожалейте своего времени 25 октября, чтобы потом не жалеть следующие пять лет", - призвал Зеленский.