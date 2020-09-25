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Общественное мнение
Криминал
25 сентября 2020, 17:00

Жителю Львова грозит пять лет за футболку с серпом и молотом

Полицейские сообщили о подозрении львовянину, который использовал коммунистическую символику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

21-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

8 сентября местные жители выявили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа.

Его сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили личность и открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

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