25 сентября 2020, 17:00 Жителю Львова грозит пять лет за футболку с серпом и молотом Полицейские сообщили о подозрении львовянину, который использовал коммунистическую символику. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. 21-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. 8 сентября местные жители выявили в центре Львова мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистического символа. Его сразу доставили в Галицкий отдел полиции, где полицейские установили личность и открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Твитнуть Загрузка... Загрузка...