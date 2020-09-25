В Украине появится еще один праздник

25 сентября 2020, 16:38

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника. День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября

Об этом Зеленский сказал во время поездки на Закарпатье.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой отрасли", - сообщил он.

Президент отметил, что это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии.

"Но этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия", - добавил он.

Согласно указу президента, который обнародован на его официальном сайте, День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году будут праздновать 8 ноября.