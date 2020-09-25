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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
25 сентября 2020, 14:40

Электоральные настроения граждан за месяц до местных выборов-2020

Результаты социологических исследований - электоральные настроения граждан за месяц до местных выборов - представили и обсудили во время пресс-конференции в столице. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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