Результаты социологических исследований - электоральные настроения граждан за месяц до местных выборов - представили и обсудили во время пресс-конференции в столице. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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25 сентября 2020, 14:40
Электоральные настроения граждан за месяц до местных выборов-2020
Результаты социологических исследований - электоральные настроения граждан за месяц до местных выборов - представили и обсудили во время пресс-конференции в столице. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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