25 сентября 2020, 12:08 В МВД установлен антирекорд по числу новых больных COVID-19 В подразделениях Министерства внутренних дел за прошедшие сутки, 25 сентября, обнаружили 142 новых случая заражения коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 22 сентября, тогда заболело 124 работника МВД. Всего за все время пандемии зафиксировано 5189 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 4700 человек выздоровели, 14 сотрудников умерли. Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Киеве (+28), в Харьковской области (11) и в Тернопольской области (8). Твитнуть Загрузка... Загрузка...