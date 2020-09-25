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Общественное мнение
Общество
25 сентября 2020, 12:08

В МВД установлен антирекорд по числу новых больных COVID-19

В подразделениях Министерства внутренних дел за прошедшие сутки, 25 сентября, обнаружили 142 новых случая заражения коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД.

Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 22 сентября, тогда заболело 124 работника МВД.

Всего за все время пандемии зафиксировано 5189 правоохранителей, инфицированных COVID-19, 4700 человек выздоровели, 14 сотрудников умерли.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Киеве (+28), в Харьковской области (11) и в Тернопольской области (8).

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