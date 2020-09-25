В Луганской области за сутки подтвердили 53 новых случая COVID-19

25 сентября 2020, 12:20

53 новых случая COVID-19 подтверждены за прошедшие сутки по Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины

Также лабораторно подтверждено выздоровление 19-ти человек, один человек умер (Меловской район). Возраст умершего - 61 год, причина смерти - пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Один человек (Троицкий район) снят с эпидемиологического надзора в связи с выездом за пределы контролируемой территории.

Новые случаи в разрезе административных территорий области: Северодонецк – 17 случаев, Лисичанск – два случая, Беловодский, Попаснянский и Марковский районы – по шесть случаев, Белокуракинский и Станично-Луганский районы – по три случая, Кременской - 4, Меловской - 2, Новоайдарский, Троицкий, Сватовский район и город Рубежное – по одному случаю инфицирования.

Таким образом, всего на контролируемой территории Луганской области зафиксированы 895 случаев коронавирусной болезни, среди них 43 ребенка. Активных больных - 425 человек, лечатся в стационарах - 104, амбулаторно - 321.