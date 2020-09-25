Комитет ВР поддержал создание ВСК по «вагнеровцам»

25 сентября 2020, 13:00

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР вынести в зал заседаний для голосования проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств провальной операции наших спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК «Вагнер».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» и член комитета Михаил Забродский.

По его словам, рассмотрение вопроса был достаточно оживленным и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения сугубо «технических» вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.

«Кроме того, особой пикантности рассмотрению добавляло то, что среди возможных «фигурантов» расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры. Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры «ВСК» легко злетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей правящего монобильшинства», – подчеркнул нардеп.

Забродский отметил, что заключение комитета было почти единодушным и безапелляционным: направить в установленном порядке вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады Украины.

«Следует отметить, что это лишь очередной шаг регламентного процесса и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет вероятно в ближайшее время обсуждено на регламентном комитете. Но всех патриотов, людей с принципиальной гражданской позицией и просто неравнодушных соотечественников можно поздравить с этой маленькой, но все же победой», – подытожил он.