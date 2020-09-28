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Общественное мнение
Общество
28 сентября 2020, 14:36

Записи с голосами членов экипажа АН-26 передали ГБР

В рамках расследования крушения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области записи с голосами членов экипажа передали Государственному бюро расследований. Расшифровка "черных ящиков" еще продолжается.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр обороны Андрей Таран, передает сайт президента.

По словам Тарана, до завершения расследования авиакатастрофы запрещено использование самолетов АН-26.

"В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что компенсации семьям жертв авиакатастрофы выплатят в течение трех недель. Для них предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

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