28 сентября 2020, 15:38 В Украине лишь одна область готова к ослаблению карантина В Украине 23 области и Киев не готовы ослабить карантин. Соответствует требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская область. Соответствующие данные обнародовал Минздрав. Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 116,9 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 159. Самая плохая ситуация наблюдается в Тернопольской области - там показатель динамики заболеваемости составляет 377. Твитнуть Загрузка... Загрузка...