МАУ отменяет рейсы в Ереван

28 сентября 2020, 10:17

Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван. Об этом сообщается на странице МАУ в Facebook.

Необходимость принятия таких мер обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00 UTC.

Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании МАУ.