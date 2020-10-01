Число погибших в результате пожаров на Луганщине выросло до 11 человек

02 октября 2020, 08:15

По состоянию на 19:00 1 октября количество погибших в результате масштабных пожаров в Луганской области составило 11 человек. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Отмечается, что еще 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам пожаров, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

По данным следствия, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

В настоящее время локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, а также неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время с целью документирования преступлений на месте работают более 30 следственно-оперативных групп, - говорится в сообщении.