В Украине снова антирекорд: 4633 новых случая коронавируса

02 октября 2020, 13:19

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4633 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с COVID-19 в Украине осложняется, это уже третий подряд антирекорд. В среду впервые выявили более 4 тысяч новых случаев.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+460), Киеве (+447), Днепропетровской области (+334), Сумской области (+242), Хмельницкой области (+244).