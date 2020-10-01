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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
02 октября 2020, 13:19

В Украине снова антирекорд: 4633 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4633 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с COVID-19 в Украине осложняется, это уже третий подряд антирекорд. В среду впервые выявили более 4 тысяч новых случаев.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+460), Киеве (+447), Днепропетровской области (+334), Сумской области (+242), Хмельницкой области (+244).

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