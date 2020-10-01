Еще у двух нардепов подтвердили коронавирус

02 октября 2020, 14:02

За последние сутки в Верховной Раде Украины был обнаружен коронавирус еще у двух нардепов — Игоря Палицы от фракции «За будущее» и Нестора Шуфрича от «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Об этом стало известно из заявлений Палицы и Шуфрича в эфире «Право на власть», сообщает Укринформ.

«Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение», - рассказал Палица.

Сначала информацию о заражении Шуфрича сообщила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, но позже парламентарий и сам это подтвердил.

По словам Шуфрича, положительный результат у него был обнаружен, когда он сделал тест впервые, однако затем были три негативных теста. Очередной тест нардеп планирует пройти в понедельник.