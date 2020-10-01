Во внутреннем дворе ВАКС прогремел взрыв

02 октября 2020, 16:44

В ночь на 1 октября произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания, сообщает пресс-служба ВАКС.

По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства.

На место происшествия прибыли сотрудники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начала осуществления расследования.

Также ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

«Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие», – говорится в сообщении.