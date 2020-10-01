На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО за cічень – вересень 2020 року склала понад 3,3 млрд гривень

02 октября 2020, 16:50

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – вересень 2020 року проведено 129 фактичних перевірок та прийнято участь у 3 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 5 млн 121 тис. грн штрафів.

В регіоні станом на 1 жовтня 2020 року зареєстровано 2 тис. 776 реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО). Загальна сума виторгу за 9 місяців поточного року склала 3 млрд 328 млн грн, у т.ч. за вересень – 298 млн 87 тис. гривень.

У відомстві звертають увагу, що за невикористання класичного або програмного РРО, не проведення розрахункових операцій через вже зареєстрований РРО передбачені наступні санкції:

з 1 серпня 2020 року: за порушення вчинене вперше – 10 відсотків вартості товару (послуги); за кожне наступне порушення – 50 відсотків вартості товару (послуги);

з 1 січня 2021 року: за порушення вчинене вперше – 100 відсотків вартості товару (послуги); за кожне наступне порушення – 150 відсотків вартості товару (послуги).

Також з 1 серпня 2020 року за не програмування в РРО кодів УКТЗЕД для підакцизних груп товарів застосовуються штрафні санкції у сумі 5100 грн.