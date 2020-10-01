02 октября 2020, 16:54 Сергій Гайдай доручив головам районів відновити людям документи та оцінити збитки від пожеж у приватних домогосподарствах Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай провів селекторну відеонараду з очільниками районів, які постраждали від пожежі. Так, керівництву Сєвєродонецької ВЦА, Кремінського, Новоайдарського Попаснянського, Старобільського та Станично-Луганського районів надано низку доручень. Зокрема, якнайшвидше підготувати перелік пошкодженого та зруйнованого пожежею житла для підготовки документів Уряду щодо матеріальної компенсації. Сергій Гайдай наголосив, що чим скоріше буде оформлено перелік – тим швидше людям буде надана матеріальна допомога. Також Сергій Гайдай дав оперативне доручення – першочергово допомагати потерпілим з відновленням будь-яких документів. Передусім, документів, що засвідчують особу та право власності на житло. Сергій Гайдай повідомив, що до понеділка він чекає від керівників РДА та ВЦА перелік житла, яке може слугувати тимчасовим прихистком для осіб, що не мають рідних та близьких. Твитнуть Загрузка... Загрузка...