Ситуація на Луганщині 3 жовтня станом на 07.00

Продовжується гасіння масштабних пожеж в лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районах.
Відкрито 10 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський ВП ГУНП).
За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж складає близько 19 тис. гектарів.
Продовжується гасіння вогню, з яких найбільш масштабні 10 осередків.
Відомості щодо постраждалих осіб.
Станом на 07.00 03.10.2020:
- загинуло – 7 осіб;
- вважаються безвісно зниклими – 4 особи;
- надано медичну допомогу – 19 особам, 18 з яких госпіталізовано.
Евакуація населення
Евакуйовано 567 чоловік з наступних населених пунктів:
- Прилегла територія до м.Сєвєродонецьк – 134 особи (с.Воронове – 44,
с.Осколонівка – 20, с.Олександрівка – 30, с.Сиротине – 17, с.Боброве – 11 (з яких 3 дітей), с.Метьолкіне – 6, с.Борівське – 4, с.Пурдівка – 2);
- Кремінський район – 318 осіб (с.Боровеньки – 279, с.Замулівка – 25, с.Кудряшівка –14);
- Ст.-Луганський район – 80 осіб (н.п. Ольховський дачний масив – 33, с.Пшеничне – 2, с. Болотене – 1, також з КПВВ «Ст.-Луганська» евакуйовано 44 особи до будинку культури смт. Ст.-Луганська);
- Новоайдарський район – 35 осіб (с.Муратове та с.Капітанове – 35 осіб розміщено в смт. Новоайдар у школі та лікарні).
Сили та засоби, залучені до ліквідації пожежі
До ліквідації пожеж на території області залучено:
- 687 працівників та 158 одиниць техніки ДСНС (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 гвинтокрила ДСНС, 1148 військовослужбовців та 14 одиниць техніки ЗСУ, 89 працівників та 70 одиниць техніки Держлісагенства;
- 467 працівників поліції та військовослужбовців НГУ (резерв – 359).
Здійснюється патрулювання по 4 зонам відповідальності задіяно 108 правоохоронців (автопатрулі – 17; піші патрулі – 8), з яких:
- Зона №1 (прилеглі райони м. Сєвєродонецьк) – 33;
- Зона №2 (Новоайдарський район) – 28;
- Зона №3 (Станично-Луганський район) – 23;
- Зона №4 (Старобільський район) – 24.
Інформація щодо проведення слідчо-оперативних дій
Слідчо-оперативними групами проведено 180 оглядів будинків та місцевості, визнано потерпілими та допитано 191 особу, допитано у якості свідків – 121 особу, загалом виявлено пошкодження 314 будинків, 408 господарчих споруд, 22 транспортних засобів, загибель 79 голів свійських тварин. Вилучено 295 зразки продуктів горіння