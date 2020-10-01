Ситуація на Луганщині 3 жовтня станом на 07.00

03 октября 2020, 09:33

Продовжується гасіння масштабних пожеж в лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районах.

Відкрито 10 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський ВП ГУНП).

За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж складає близько 19 тис. гектарів.

Продовжується гасіння вогню, з яких найбільш масштабні 10 осередків.

Відомості щодо постраждалих осіб.

Станом на 07.00 03.10.2020:

- загинуло – 7 осіб;

- вважаються безвісно зниклими – 4 особи;

- надано медичну допомогу – 19 особам, 18 з яких госпіталізовано.

Евакуація населення

Евакуйовано 567 чоловік з наступних населених пунктів:

- Прилегла територія до м.Сєвєродонецьк – 134 особи (с.Воронове – 44,

с.Осколонівка – 20, с.Олександрівка – 30, с.Сиротине – 17, с.Боброве – 11 (з яких 3 дітей), с.Метьолкіне – 6, с.Борівське – 4, с.Пурдівка – 2);

- Кремінський район – 318 осіб (с.Боровеньки – 279, с.Замулівка – 25, с.Кудряшівка –14);

- Ст.-Луганський район – 80 осіб (н.п. Ольховський дачний масив – 33, с.Пшеничне – 2, с. Болотене – 1, також з КПВВ «Ст.-Луганська» евакуйовано 44 особи до будинку культури смт. Ст.-Луганська);

- Новоайдарський район – 35 осіб (с.Муратове та с.Капітанове – 35 осіб розміщено в смт. Новоайдар у школі та лікарні).

Сили та засоби, залучені до ліквідації пожежі

До ліквідації пожеж на території області залучено:

- 687 працівників та 158 одиниць техніки ДСНС (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 гвинтокрила ДСНС, 1148 військовослужбовців та 14 одиниць техніки ЗСУ, 89 працівників та 70 одиниць техніки Держлісагенства;

- 467 працівників поліції та військовослужбовців НГУ (резерв – 359).

Здійснюється патрулювання по 4 зонам відповідальності задіяно 108 правоохоронців (автопатрулі – 17; піші патрулі – 8), з яких:

- Зона №1 (прилеглі райони м. Сєвєродонецьк) – 33;

- Зона №2 (Новоайдарський район) – 28;

- Зона №3 (Станично-Луганський район) – 23;

- Зона №4 (Старобільський район) – 24.

Інформація щодо проведення слідчо-оперативних дій

Слідчо-оперативними групами проведено 180 оглядів будинків та місцевості, визнано потерпілими та допитано 191 особу, допитано у якості свідків – 121 особу, загалом виявлено пошкодження 314 будинків, 408 господарчих споруд, 22 транспортних засобів, загибель 79 голів свійських тварин. Вилучено 295 зразки продуктів горіння