Ситуація на Луганщині 4 жовтня станом на 07.00

04 октября 2020, 11:02

Продовжується гасіння масштабних пожеж в лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районах.

Відкрито 10 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський ВП ГУНП).

За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж складає близько 20 тис. гектарів.

Продовжується гасіння вогню у 9 осередках, у 7 з яких пожежі локалізовано.

Відомості щодо постраждалих осіб.

Станом на 07.00 04.10.2020:

- загинуло – 11 осіб;

- надано медичну допомогу – 19 особам, 18 з яких госпіталізовано;

Евакуація населення

Евакуйовано 567 чоловік з наступних населених пунктів:

- Прилегла територія до м. Сєвєродонецьк – 134 особи (с. Воронове – 44,

с. Осколонівка – 20, с. Олександрівка – 30, с. Сиротине – 17, с. Боброве – 11 (з яких 3 дітей), с.Метьолкіне – 6, с. Борівське – 4, с. Пурдівка – 2);

- Кремінський район – 318 осіб (с.Боровеньки – 279, с.Замулівка – 25, с. Кудряшівка –14);

- Ст.-Луганський район – 80 осіб (н.п. Ольховський дачний масив – 33, с.Пшеничне – 2, с. Болотене – 1, також з КПВВ «Ст.-Луганська» евакуйовано 44 особи до будинку культури смт. Ст.-Луганська);

- Новоайдарський район – 35 осіб (с.Муратове та с.Капітанове – 35 осіб розміщено в смт. Новоайдар у школі та лікарні).

Сили та засоби, залучені до ліквідації пожежі на території області:

- 756 працівників та 174 одиниці техніки ДСНС (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 гвинтокрила ДСНС, 1148 військовослужбовців та 31 одиниця техніки ЗСУ, 277 працівників та 127 одиниць техніки Держлісагенства;

- 534 працівника поліції та військовослужбовців НГУ (резерв – 359).

Здійснюється патрулювання по 4 зонам відповідальності, задіяно 175 правоохоронців (автопатрулі – 32; піші патрулі – 16), з яких:

- Зона №1 (прилеглі райони м. Сєвєродонецьк) – 63;

- Зона №2 (Новоайдарський район) – 54;

- Зона №3 (Станично-Луганський район) – 40;

- Зона №4 (Кремінський район) – 18.

Натепер поліцейськими здійснюється обмеження руху на кільцовій дорозі с. Щедрищеве у напрямку н.п. Пурдівка та Боровеньки. та в районі н.п. Новоастрахань у напрямку н.п. Єпіфанівка.

Інформація щодо проведення слідчо-оперативних дій:

Проведено 239 оглядів будинків та місцевості, визнано потерпілими та допитано 365 осіб, допитано у якості свідків – 130 осіб, загалом виявлено пошкоджень 488 будинків, 775 господарчих споруд, 45 транспортних засобів, загибель 617 голів свійських тварин. Вилучено 525 зразки продуктів горіння.