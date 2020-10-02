В Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности пешеходов

05 октября 2020, 14:53

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность пешеходов на дорогах. Появятся новые средства для успокоения дорожного движения, кроме "лежачих полицейских".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Отмечается, что до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции", - говорится в сообщении.