В Украине разрешили открывать счета с паспортом в приложении «Дия»

05 октября 2020, 16:44

Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дия», сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них есть цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия». Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы - ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение «Дія» на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ.

Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации. В целом, процесс будет выглядеть так: банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в «Дие» через систему BankID НБУ, после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах, затем через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания реальности личности, и после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта также в отделении банка. Это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.