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Общественное мнение
Политика / Региональные
05 октября 2020, 16:39

На Луганщине полиция обнаружила схему подкупа избирателей продуктовыми наборами

В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«В ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность городского головы», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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