Дело Шеремета: Суд обязал ГБР расследовать возможные фальсификации

05 октября 2020, 17:42

Шевченковский райсуд Киева отменил постановление следователя Госбюро расследований о закрытии производства по фальсификации полицией дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца «порасследовали» и вынесли постановление о закрытии», - сообщили адвокаты по делу.

«Расследование» включало допрос «психолога по походке» и главного следователя, а те сказали, что «ничего не фальсифицировали и по всему – вынесли постановление о закрытии».

«Такое впечатление, что ГБР это не орган, который должен расследовать преступления МВД, а подразделение по покрытию этих преступлений», - отмечают юристы.

«Даже в суде ГБР пыталось скрыться за разными адресами и рассказами о «полном и объективном расследовании. К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменил, направил на дополнительное расследование», - говорится в сообщении.

Защитники считают, что единственное доказательство причастности одной из подозреваемых Яны Дугарь – экспертиза – имеет признаки фальсификации. Это касается, в частности, исследования ее походки. Защита подала в ГБР заявление о преступлении и, как следствие, в апреле было открыто уголовное производство. Однако уже в июне следователь бюро это производство закрыл.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.